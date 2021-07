Homem é preso em flagrante após agredir e ameaçar ex-companheira

Um homem, identificado como Everson dos Santos Taveira, foi preso na madrugada desta sexta-feira (16), no bairro Nova Carajás, em Parauapebas, sudeste do Pará, acusado de agredir e ameaçar a ex-companheira, de 24 anos. De acordo com informações da Polícia Militar, o acusado ainda danificou a motocicleta do vizinho que comunicou o crime às autoridades. Com informações do portal Pebinha de Açúcar.

Os policiais tomaram conhecimento do caso após a testemunha abordar uma guarnição e relatar as agressões sofridas pela vítima. O motivo das agressões, segundo o vizinho, seria ciúmes. A vítima, que apresentava hematomas nos braços e na perna direita, foi localizada pelos militares, e confirmou a denúncia.

A mulher contou aos policiais que o ex-companheiro não aceita a separação e vem fazendo ameaças contra ela, além de agredi-la física e psicologicamente, com ofensas. Diante das informações, os militares foram até o endereço da vítima e ficaram esperando o retorno do agressor.

Quando ele chegou no imóvel, recebeu voz de prisão pelos policiais, que já o aguardavam. Ainda de acordo com a PM, foi necessário o uso de algemas, pois o acusado estava embriagado e agressivo. Ele foi apresentado na 20ª Seccional de Polícia Civil, onde foi enquadrado na Lei Maria da Penha.