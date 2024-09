Homem é preso em Barcarena por dano ao patrimônio público, desacato e manobras perigosas

Marcos Murilo Ferreira Andrade, de 25 anos, foi preso na quarta-feira (11), em flagrante, pelos crimes de dano qualificado ao patrimônio público, desacato a agentes de trânsito e exibição perigosa de veículo automotor. A prisão foi realizada pela Delegacia de Polícia Civil de Vila dos Cabanos, com o apoio da Delegacia de Barcarena.

Segundo a polícia, a ação ocorreu após a circulação de um vídeo nas redes sociais, publicado no perfil de Instagram @mmurilo_dugrau, onde o suspeito, junto com outros indivíduos, realizava manobras arriscadas com uma motocicleta nas ruas de Barcarena, sem autorização das autoridades.

As manobras foram feitas na traseira de uma viatura do epartamento Municipal de Trânsito (Demutram), com o intuito de desac​atar e ridicularizar os agentes. Além disso, Marcos causou danos a um poste de energia na Orla de Barcarena ao subir e balançar a estrutura, deixando-a com avarias.

Após o vídeo ganhar repercussão, a polícia iniciou diligências para identificar e localizar o suspeito. Marcos foi encontrado em um lava-jato na cidade, onde sua motocicleta também foi apreendida. Ele foi conduzido à Delegacia de Vila dos Cabanos para os procedimentos cabíveis.

As investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos na ação criminosa. Marcos responderá pelos crimes de dano qualificado ao patrimônio público, desacato e exibição perigosa de veículo automotor.