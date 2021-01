Homem é preso com mochila recheada de maconha em Nova Esperança do Piriá

Policiais militares prenderam um homem, em flagrante, por tráfico de drogas, em Nova Esperança do Piriá, nordeste do Pará. Ele estava com uma mochila cheia de maconha. Ele foi abordado quando passava pelo ramal Água Preta, após ser constatado o que a PM chama de "atitude suspeita". Dessa vez, as suspeitas se confirmaram verdadeiras. O rapaz ainda tentou fugir quando viu os policiais se aproximando, mas não teve jeito.

Assim que os policiais conseguiram alcançar o homem, ele foi revistado. E as drogas foram encontradas na mochila dele. Eram várias porções separadas. Não havia armas e ele não resistiu mais à prisão. Foi encaminhado para a Delegacia de Nova Esperança do Piriá, onde foi autuado por tráfico de drogas, ainda na noite de sábado (16). Os entorpecentes apreendidos serão periciados e então destruídos, posteriormente.

Com a prisão dele, a Polícia Civil agora abre a oportunidade de interromper uma rota de tráfico, descapitalizar organizações criminosas e prender traficantes maiores, a partir das informações e rastreio das drogas apreendidas em Nova Esperança do Piriá. Quaisquer informações que possam ajudar na identificação de pontos de venda de drogas e fornecedores desses comércios ilegais.