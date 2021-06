Homem é preso com mais de 20 quilos de pasta base de cocaína em Marabá

Um homem não identificado foi preso por tráfico de drogas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite da última sexta-feira (18), em Marabá. Com ele, a PRF encontrou e apreendeu cerca de 20,5 quilos de pasta base de cocaína.

O flagrante ocorreu quando uma equipe fiscalizava o quilômetro 344 da BR-155, por volta das 19h. Os agentes abordaram uma caminhonete Fiat Strada, cor branca, com placas de Paragominas, conduzida por um homem de 47 anos.

Durante os procedimentos de fiscalização, o condutor apresentou nervosismo e inconsistências nas respostas que eram dadas aos questionamentos realizados pela equipe. O motorista disse que saiu de Várzea Grande (MT) com destino a Marabá, onde abriria um negócio.

Desconfiados, os agentes com técnicas de fiscalização para enfrentamento ao narcotráfico e com o apoio do Canil da Guarda Municipal de Marabá, decidiram realizar uma vistoria minuciosa no veículo, quando encontraram as drogas escondidas na carroceria da caminhonete.

A quantidade de droga apreendida representa um prejuízo estimado de mais de 2,5 milhões para o crime organizado. O homem e as drogas foram encaminhadas para Polícia Federal de Marabá para os procedimentos cabíveis.