Homem é preso com arma e munições em Ipixuna do Pará

Um homem foi preso e, junto dele, uma pistola municiada apreendida, no município de Ipixuna do Pará, na última terça-feira (21), durante os trabalhos de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os agentes realizaram a abordagem a um veículo, modelo Toyota Hilux, e localizaram o armamento dentro de uma sacola no banco traseiro.

Debaixo do banco do motorista, também foi encontrado o estojo da arma contendo diversas munições e dois carregadores, totalizando 104 munições de recarga e 24 originais.

Após ser questionado, o condutor do veículo afirmou que teria o Certificado de Registro de Arma de Fogo, mas sem porte de arma. A equipe, portanto, questionou se na ocasião o homem havia participado de algum treinamento ou competição de tiro que pudesse justificar o fato de estar portando uma arma de fogo em seu veículo. O homem negou e afirmou ter saído do município de Paragominas para visitar amigos em Castanhal e Belém.

O motorista foi conduzido até a delegacia de Polícia Civil, onde apresentou outra versão. Ele disse que teria treinado tiro na data da abordagem e, por isso, estaria armado. Porém, nenhum documento que pudesse comprovar a afirmação foi apresentado. Sendo assim, a autoridade policial de plantão realizou os procedimentos cabíveis.