Homem é preso com 292 porções de cocaína e dinheiro em Belém

Um homem não identificado foi preso pela Polícia Militar suspeito de tráfico de drogas após ser flagrado com 292 porções de cocaína no bairro do Jurunas, em Belém. A ação para capturar o suspeito ocorreu após denúncia anônima na madrugada desta sexta-feira (20/12), na passagem Elite.

Conforme informações do 20º Batalhão da Polícia Militar, uma viatura realizava rondas pela área quando foi informada sobre um homem que estaria comercializando entorpecentes em uma rua próxima. Devido a alta periculosidade da área, foi solicitado apoio de outra equipe para ir ao endereço relatado pelo denunciante. Chegando ao local, os militares montaram um cerco.

Um homem que estava no endereço denunciado, que tinha as características descritas no relato, correu e entrou em uma vila de kitnets. Os agentes correram para alcançar o suspeito e perceberam que ele havia entrado em um dos imóveis. O homem foi alcançado e abordado, sendo realizada a vistoria pessoal. Com ele foi encontrada uma sacola de plástico contendo vários papelotes de drogas. O homem permitiu a entrada da PM na residência e, no local, foram encontradas mais drogas, totalizando 292 porções de substância semelhante a cocaína, prontas para a venda. Além disso, também havia a quantia de R$ 200 reais.

O suspeito, a droga e o dinheiro foram encaminhados para a seccional de São Brás, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.