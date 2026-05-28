Homem é preso após tentativa de feminicídio e disparo de arma dentro de hospital em Marabá

Um homem foi preso, nesta quinta-feira (28), após tentar matar a própria companheira e reagir à prisão efetuando um disparo de arma de fogo dentro do Hospital Municipal de Marabá (HMM), no sudeste do Pará. O caso é investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Marabá.

De acordo com o superintendente da Polícia Civil no sudeste do Pará, delegado Antônio Mororó, em entrevista ao Correio de Carajás, a investigação aponta que o homem tentou cometer um feminicídio seguido de suicídio. Segundo ele, a motivação estaria relacionada a um processo de separação em andamento.

Conforme relatado pelo delegado, o suspeito estava armado com uma faca e ameaçou a ex-companheira. Diante da situação, a mulher teria afirmado que não queria morrer esfaqueada. Em seguida, segundo a Polícia Civil, ela foi forçada a ingerir uma grande quantidade de medicamentos. O homem também teria consumido os comprimidos.

Os dois foram socorridos e levados ao Hospital Municipal de Marabá para atendimento médico. Após tomar conhecimento do caso, uma equipe da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) foi até a unidade hospitalar. No local, os policiais ouviram a vítima, que confirmou a dinâmica dos fatos. O depoimento foi registrado em vídeo pelos agentes.

Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito aguardava avaliação psicológica quando foi informado de que estava preso em flagrante e permaneceria sob custódia. Nesse momento, houve reação.

"Ele entrou em luta corporal com a polícia. Ele disse que ia sair, o policial disse a ele 'não, você tá custodiado, você tá preso', e ele não aceitou", relatou o delegado Antônio Mororó.

Durante a luta corporal, o homem conseguiu tomar a arma de um policial civil e efetuou um disparo dentro do hospital. Com apoio de uma equipe da Polícia Militar que estava no local, os agentes conseguiram contê-lo e recuperar a arma.

Em nota, a direção do Hospital Municipal de Marabá informou que não houve feridos durante a ocorrência. "A direção do HMM enfatiza que não houve feridos na ocorrência e reforça que todas as medidas de segurança e assistência necessárias foram imediatamente adotadas, preservando a integridade de pacientes, acompanhantes e profissionais da unidade", informou o hospital.

Após ser contido, o suspeito foi encaminhado à Deam. Conforme informado pela Polícia Civil, ele responderá pelos crimes de tentativa de feminicídio contra a companheira e tentativa de homicídio contra o policial civil.

A mulher permanece internada no HMM, onde recebe atendimento para reverter o quadro de intoxicação medicamentosa. Segundo o Correio de Carajás, ela também está sendo acompanhada pelos serviços de Psicologia e Assistência Social da unidade e será inserida na rede de proteção às mulheres em situação de violência doméstica.

Em nota oficial, a Polícia Civil confirmou que “o suspeito foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio contra a esposa e tentativa de homicídio contra agentes de segurança”. “De acordo com as informações preliminares, a vítima foi obrigada a ingerir altas doses de medicamentos para induzir à morte, logo em seguida o autor atentou contra a própria vida utilizando o mesmo recurso”, acrescentou a polícia. “Ambos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico. Ao receber voz de prisão na unidade de saúde, o suspeito entrou em luta corporal com os policiais, na tentativa de tomar a posse de uma arma de fogo. Ele foi contido e preso. O caso é investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Marabá”, concluiu a PC.