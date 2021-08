Homem é preso após roubar notebook e tentar vendê-lo para a dona

Um homem de 24 anos foi preso, acusado de interceptação dolosa, nesta segunda-feira (9), em Manaus (AM). O motivo: o criminoso roubou um aparelho notebook e o anunciou em um site de compra e vendas na internet. O que ele não contava é que a própria dona reconhecesse o equipamento e iniciasse a transação para atrair e denunciar o bandido à polícia. O caso foi mostrado pelo Portal do Holanda.

Segundo o delegado Marcos Arruda, que esteve à frente da ocorrência, o bandido quebrou a vidraça do carro da vítima - uma mulher de 36 anos - e roubou o notebook. A Polícia chegou até ele após denúncia feita pela dona do computador, que já estava negociando a compra do próprio aparelho.

Colocados a par da situação inusitada, os policiais armaram uma 'campana' e conseguiram prendê-lo em flagrante. O bandido azarado foi detido e está à disposição da Justiça.