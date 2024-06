Homem é preso após agredir idoso com socos e tentar roubar a vítima, em Marabá

Um homem identificado como Isaias Santos Rocha foi preso na manhã desta sexta-feira (21), após suspeita de agredir um idoso de 73 anos e de tentar roubar R$ 1.300 da casa da vítima, em Marabá, no sudeste paraense. O idoso foi agredido com um soco no rosto e outro na cabeça na noite de quinta-feira (20).

A polícia chegou até o suspeito após uma denúncia feita pela própria vítima. Foi então que as buscas pelo suspeito iniciaram. Os policiais foram até a casa de Isaías, para detê-lo. Ele foi conduzido para a 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde o caso deverá ser investigado.

O caso foi atendido pelo 13º Posto Policial Destacado de Morada Nova, da Polícia Militar, em Marabá. A ação dos militares ocorreu na mesma semana em que a PM deu início à operação de combate à violência contra a pessoa idosa. Até o momento, não se sabe qual a relação do idoso com o suspeito, que permanece preso.

A Polícia Civil informou que um suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à Seccional de Marabá, onde foi ouvido. Por não estar em situação flagrancial, não houve prisão. O caso segue em investigação, de acordo com a PC.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.