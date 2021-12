Homem é morto sentado em cadeira de bar, com tiros na cabeça

Na noite da última sexta-feira, 10, um homem foi morto enquanto estava sentado na cadeira de um bar em Rondon do Pará, sudeste paraense. Identificado apenas como Matheus, o homem foi atingido por tiros na cabeça, em um caso que indica ter se tratado mais uma execução.

Segundo a 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o crime aconteceu por volta das 21h30, no bairro Recanto Azul, dentro de um estabelecimento chamado Bar d Gordinho".

Os policiais que foram ao local do crime apuraram que Matheus estava envolvido em algumas brigas e desentendimentos com outras pessoas e, inclusive, no início deste mês, ele já havia sido vítima de uma tentativa de homicídio no mesmo bar. Ontem, os assassinos conseguiram executar seu alvo, para o desespero dos demais clientes.

Testemunhas que falaram com a PM disseram que os responsáveis pela morte foram dois homens que chegaram ao bar em uma motocicleta, mas nenhum deles foi reconhecido pelas pessoas presentes. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil do município.