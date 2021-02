Homem é executado em Ananindeua com um tiro certeiro na cabeça

Um homem, identificado apenas pelo prenome Júnior, foi assassinado com um tiro na madrugada desta quarta-feira (17), no bairro Jiboia Branca, em Ananindeua. Ainda não há mais informações sobre a motivação do crime mas, segundo a Polícia Militar, as características são de uma execução.

A polícia foi acionada para verificar o homicídio no início da manhã, às 6h, na passagem Santa Luzia, entre a passagem Jiboia Branca e a Estrada do Ariri. No entanto, técnicos do Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves informaram que o homem foi morto ainda na madrugada, por volta das 3h. Ainda não se sabe por que os moradores demoraram tanto para informar as autoridades sobre o caso.

Entre a vizinhança, poucos quiseram dar informações acerca do que ocorreu. Uma pessoa afirmou que, durante a madrugada, chegou a escutar um tiro e, logo depois, o barulho do arranque de uma motocicleta. Outro morador informou que a vítima não era da região. "Ele não morava aqui. Ninguém conhecia ele", disse.

A polícia informou, ainda, que o homem usava uma tornozeleira eletrônica quando foi morto. A perícia criminal foi acionada e, por volta das 8h30, fez a remoção do corpo do local. Segundo o perito, a vítima foi alvejada com apenas um tiro, na cabeça, sem chance de defesa.

Após cometer o crime, o autor fugiu do local. Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

