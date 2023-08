Homem é morto dentro de casa com cerca de 18 tiros no bairro da Pedreira

Eliandro Martins Mendes foi morto dentro de casa com, aproximadamente, 18 tiros, na madrugada desta terça-feira (1º), na passagem Santa Helena, entre a avenida Doutor Freitas e a travessa Alferes Costa, bairro da Pedreira, em Belém. Testemunhas relataram à Polícia Militar que quatros homens em um carro preto teriam cometido o crime e fugiram logo em seguida. Os suspeitos, até a última atualização desta matéria, não tinham sido localizados. A vítima foi morta na cama e em frente à família.

Por volta de 1h, militares do 1º Batalhão foram acionados pelo Centro Integrado de Operações (Ciop) de que no local havia uma vítima de baleamento. Ao chegarem na cena do crime, Eliandro já estava morto e os quatros suspeitos tinham fugido.

Os PMs encontraram no imóvel a companheira de Eliandro, identificada apenas como Marmara, e o filho dela, que sofreu um ferimento no pé. O menino foi encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, no bairro Umarizal. O estado de saúde dele não foi revelado. Não foi informado pelas autoridades se o machucado foi resultado por tiro ou de outra forma.

A PM isolou a área até a chegada da Polícia Civil. Várias cápsulas de arma de fogo foram encontradas na cena do crime. Ainda não se sabe o que pode ter motivado o homicídio. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes ao caso à PC e aguarda retorno.