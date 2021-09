Homem é morto com vários golpes de madeira na cabeça

Um homem, identificado como Naldo de Souza Barros, de 32 anos, morreu após ser agredido a pauladas, por volta das 23h da última segunda-feira (06), no bairro Bom Remédio, em Itaituba. O crime foi registrado na 29ª rua com a travessa Raimundo Preto. A possível motivação para o homicídio é desconhecida.

Segundo informações, a vítima foi atacada na cabeça com um pedaço de madeira. Após receber a pancada, Naldo ainda teria tentado escapar, mas caiu em uma calçada, onde, na manhã desta terça-feira (07), era possível ver os rastros de sangue.

Mesmo machucado, de acordo com informações, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional do Tapajós (HRT), mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e evoluiu a óbito, antes mesmo de chegar à unidade hospitalar.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba. Agora, o caso será investigado na tentativa de elucidar as suas circunstâncias e localizar o suspeito. As informações são do site Giro Portal.