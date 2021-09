Homem é morto com tiro na boca em Castanhal

Era meia-noite deste domingo, 05, quando som do tiro que tirou a vida de Elivelton Souza de Freitas, de 26 anos, foi ouvido pelos moradores do Bairro do Milagre, em Castanhal, Nordeste Paraense. O homem ainda chegou a ser socorrido, mas morreu por causa do grave ferimento que sofreu ao ser atingido na boca pelo tiro.

Segundo informou o 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o crime aconteceu na rua Antônio Freire, entre as alamedas Firmino Pereira e Tenente Alfredo Marques. A PM apurou que Elivelton estava perto de um bar naquela rua quando dois homens, sem identificação até o momento, chegaram em uma motocicleta e efetuaram um disparo de arma de fogo que atingiu a vítima no rosto, bem na região da boca.

Elivelton ainda foi socorrido como vida e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por populares que presenciaram o crime, mas ele não resistiu ao ferimento e foi a óbito no hospital. O corpo dele foi removido pela equipe da Unidade Regional do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em Castanhal.

A Polícia também apurou que Elivelton tinha algumas passagens pelo sistema de segurança e chegou a responder por envolvimento sus em um homicídio em 2014. A Polícia Civil de Castanhal deve considerar vida pregressa do homem nas investigações do crime, que até o momento, não tem nenhum suspeito identificado.