Homem é morto a tiros no Tenoné

A Polícia Científica do Pará (PCP) confirmou a morte de um homem, no início da tarde de deste domingo (15), no bairro do Tenoné, em Belém. O crime foi registrado na passagem São Sebastião. Homens armados chegaram ao local e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que não teve chance de defesa e morreu no local.

Os criminosos não foram identificados e fugiram sem deixar pistas. O corpo do homem foi removido do local pela Polícia Científica.

O caso será investigado pela Polícia Civil.