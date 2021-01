Homem é morto a tiros no meio da rua em Ananindeua

Emerson Ferreira Braúna, 29 anos, foi assassinado a tiros no início da tarde desta sexta-feira (29), no bairro do Icuí, em Ananindeua. O crime ocorreu por volta de meio-dia, na rua do Carlândia com a rua da Assembleia, em um horário de pouca circulação de pessoas.

De acordo com informações do soldado Santiago, do 6° Batalhão da Polícia Militar (BPM), a vítima teria sido baleada na Feira do Peixe, a poucos metros de onde caiu e morreu.

Familiares da vítima disseram que Emerson era um rapaz tranquilo e que trabalhava como ajudante de pedreiro. Não há informações se o homem tinha passagem pela polícia.

A área foi isolada pela Polícia Militar. O caso deverá ser investigado pela Divisao de Homicídios da Polícia Civil do Pará.

Peritos do Centro de Perícias Renato Chaves estão no local (CPCRC).