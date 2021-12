Homem é morto a tiros no meio da rua em Abaetetuba

No final da tarde da última terça-feira, 28, um crime de homicídio tirou a paz dos moradores do bairro Algodoal, em Abaetetuba, município no nordeste paraense. Identificado como Elianel Rodrigues Ferreira, de 30 anos, o homem foi morto a tiros em um caso com fortes características de execução.

Segundo informou o 31º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o crime foi registrado por volta das 17h, na rua Siqueira Mendes. Quando chegaram no endereço, os policiais constataram que se tratava de Elianel, morto no meio da rua e com o corpo jogado no asfalto, cercado por parentes e curiosos, que se aglomeravam na via molhada pela chuva.

Ainda conforme o batalhão, o homem era conhecido "Quirosque", e os moradores da região contaram que viram dois criminosos em uma motocicleta se aproximarem dele e, sem qualquer aviso, efetuaram vários disparos de arma de fogo contra Elianel. O homem morreu antes mesmo que qualquer tipo de socorro fosse acionado.

A Policia Civil foi acionada e se juntou à PM na cena do crime logo em seguida, bem como os profissionais do Núcleo Avançado de Abaetetuba do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. Elianel já havia sido preso por Furto Qualificado, segundo consta no site do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), por causa da invasão de uma residência em 2018. Esse fato deve ser levado em consideração nas investigações de sua morte, que seguem em andamento.