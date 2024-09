Homem é morto a tiros em via pública de Marabá

Leonardo Nascimento Silva, mais conhecido como Léo, foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (6/09) na Folha 6, em Nova Marabá, no município do sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, os moradores da área teriam ouvido os disparos de arma de fogo e, ao sair para ver o que se tratava, encontraram o corpo da vítima jogado no meio da via pública.

VEJA MAIS

As informações repassadas à polícia são que o crime teria ocorrido por volta de 4h30. Ainda não há mais informações sobre as circunstâncias do homicídio ou quem são os autores do assassinato. As primeiras informações dão conta que Léo seria conhecido da região por ser dependente químico. Porém, não há confirmação se o boato pode estar ligado ao crime.

Policiais civis estiveram no local coletando as informações que devem auxiliar na elucidação do crime. A Polícia Civil também foi acionada para realizar a perícia e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML), onde mais análises iam ser feitas no corpo da vítima.