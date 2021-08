Homem é morto a pedrada em Parauapebas

Um homem identificado como George Vieira Pereira foi morto brutalmente por uma pedrada que esmagou seu crânio, na Praça do Cidadão, no bairro Rio Verde, em Parauapebas, por volta de 1 hora da manhã do último domingo (15). Testemunhas apontaram que a vítima era um morador de rua.

Uma guarnição do 23º Batalhão de Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Ao chegar na praça, encontraram a vítima sem vida e a pedra que foi utilizada para a execução. Segundo a PM, um objeto grande, pesando aproximadamente 15 quilos.

O executor havia fugido do local sem deixar pistas. Não há detalhes sobre o que teria motivado o homicídio. A guarnição preservou o local do crime até a chegada da equipe do Instituto Médico Legal (IML) para remoção do corpo. Com informações do Correio de Carajás.