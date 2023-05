Homem é morto a pauladas em São Geraldo do Araguaia; colega de trabalho é o principal suspeito

Um homem identificado apenas como Roberto foi morto a pauladas, na madrugada desta segunda-feira (8), em São Geraldo do Araguaia, sudeste paraense. Até o momento, o principal suspeito é um colega de trabalho dele, de nome não informado. Ninguém foi preso. Com informações do Correio de Carajás.

Pouco depois da meia-noite, a Polícia Civil do município ligou para a Polícia Militar informando sobre um suposto homicídio e solicitando apoio na averiguação do caso. As equipes se deslocaram para a Vila Dois Irmãos, na zona rural do município, e confirmaram o crime.

Roberto foi encontrado morto na área externa de uma casa. Ao que parece, o colega de trabalho, que é suspeito no crime, trabalhava junto com a vítima em uma propriedade rural. A motivação do crime ainda é desconhecida.

O corpo de Roberto foi removido por uma equipe da Polícia Científica ao Instituto Médico Legal de Marabá onde foi submetido ao exame de necropsia. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes ao caso à PC e aguarda retorno.