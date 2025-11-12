Homem é morto a facadas em frente a mercado de Paragominas; polícia prende suspeito

Um homem identificado apenas como Jeferson foi encontrado morto em frente ao mercado municipal de Paragominas, no sudeste do Pará, na terça-feira (11). De acordo com as informações iniciais, a vítima estava caída em uma calçada da rua Nossa Senhora Aparecida e apresentava lesões causadas por arma branca. Não há informações oficiais sobre as circunstâncias do homicídio. Em nota, a Polícia Civil disse que um homem foi apresentado pela Polícia Militar à Delegacia de Homicídios, onde foi preso em flagrante pelo crime.

O corpo do homem foi avistado por moradores nas primeiras horas da manhã. A rua estava com um rastro de sangue, indicando que o homem ainda teria caminhado por alguns metros mesmo ferido. Segundo o Portal Boletim Paragominas, a PM informou que moradores acionaram as equipes após perceberem a vítima jogada sem sinais vitais.

Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram o óbito e isolaram a área até a chegada da polícia científica, que realizou os primeiros levantamentos técnicos para auxiliar nas investigações. Ainda segundo o portal, durante o atendimento à ocorrência, os agentes encontraram outro homem ferido nas proximidades, também atingido por golpes de faca. Ele recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paragominas. Em seguida, foi conduzido à Delegacia de Homicídios, onde prestou depoimento para esclarecer se teve envolvimento com o caso. Os agentes trabalham para esclarecer a dinâmica do assassinato e qual teria sido a motivação.

Para a Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil disse que o suspeito detido está à disposição da Justiça. "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou a instituição.