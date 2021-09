Homem é executado a tiros no bairro Araguaia, em Marabá

Um homem identificado como Antônio de Jesus Santos Junior, de 31 anos, foi assassinado a tiros na noite do último domingo (12), no bairro Araguaia, em Marabá, sudeste do Pará. De acordo com informações da Polícia Militar, ainda não há informações sobre o que poderia ter motivado o crime, que tem características de execução. Um inquérito foi instaurado para investigar o caso.

O crime aconteceu por volta das 20h, na rua Prata, próximo a uma lanchonete. A PM, que esteve no local, informou que a vítima teria sido abordada pelo atirador, que desferiu pelo menos três disparos de arma de fogo em sua direção. Antônio não teve chance de defesa e morreu na hora.

Testemunhas informaram aos policiais que ouviram apenas os disparos, mas não viram nada. O autor do crime fugiu do local. Até o momento, a polícia ainda não tem informações sobre a identidade e a localização do criminoso, nem sobre a motivação do assassinato.

O departamento de homicídios da Polícia Civil foi acionado para dar início às investigações. Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) fez a perícia criminal e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML), de onde será liberado para a família.

Denúncias

A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização do autor do crime seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações - Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.