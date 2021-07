Homem é executado a tiros em Parauapebas

A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do assassinato de Franciney Nascimento Batista, de 30 anos. Ele foi executado, a tiros, no início da madrugada deste sábado (24), em um terreno baldio no Loteamento Nova Carajás, próximo ao lago localizado na entrada de Parauapebas, no sudeste paraense.

Segundo a Polícia Militar, passava da meia-noite quando uma guarnição foi acionada na avenida Henrique Andrade de Mota, após disparos de arma de fogo terem sido ouvidos no local. Naquele endereço, os policiais encontraram o corpo de Franciney apresentando perfurações nas costas e na cabeça. O cenário do crime foi preservado até a chegada das equipes do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e da Polícia Civil. Na área, os policiais não encontraram testemunhas do crime. O corpo de Franciney foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). E o homicídio foi registrado na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil.