Homem é executado a tiros em frente a um bar, em Tucuruí

Michel, mais conhecido pelo apelido "Cachorro Louco", foi assassinado a tiros na tarde do último domingo (10), em Tucuruí, sudeste do Pará. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o crime, que tem características de execução. A vítima teria passagens na polícia por vários crimes, principalmente roubo, mas ainda não se sabe se isso tem alguma relação com o homicídio. Um dos disparos feitos contra ele ainda atingiu um outro homem, que foi socorrido e levado para o hospital.

Segundo informações apuradas pelo portal Zé Dudu, o crime aconteceu na avenida Brasília, no bairro do Getat. Michel estava na via pública, quando dois homens em uma motocicleta chegaram e se aproximaram. O que estava na garupa sacou uma arma de fogo e fez vários disparos contra a vítima, que foi atingida por pelo menos quatro tiros, e morreu na hora.

Um tiro ainda chegou a atingir um outro rapaz que estava dentro de um bar. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde do baleado não foi divulgado.

Ainda de acordo com a polícia, Michel morava na rua Paraná, em Tucuruí. Os policiais ainda chegaram a realizar diligências, na tentativa de localizar os suspeitos, porém eles conseguiram escapar do cerco policial. As investigações continuam.