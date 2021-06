Homem é executado a tiros em bar de Novo Progresso, no sudeste paraense

Um homem morreu após ser alvo de disparos de arma de fogo em um bar na cidade de Novo Progresso, no sudeste paraense. A vítima foi identificada como André Laerte Palhares Miranda, mais conhecido como "Dedé", de idade desconhecida. O crime aconteceu nesta segunda-feira (31) dentro de um estabelecimento localizado na Rua do Peixotinho, no bairro Santa Luzia.

Segundo testemunhas, um homem em uma motocicleta se aproximou do bar, desceu do veículo e disparou contra a vítima. Pelo menos três, dos quatro tiros efetuados pelo algoz, atingiram André, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O assassino fugiu em seguida e ainda não havia sido preso até a publicação desta matéria

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e isolou a área do crime até a chegada da Polícia Civil, que esteve no local ouvindo testemunhas e coletando vídeos de câmeras de segurança que possam ter registrado a ação criminosa. Não há informações do que possa ter motivado o crime. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). As informações são da Folha do Progresso.

Quaisquer informações que ajudem na elucidação do caso podem ser repassadas anonimamente e de forma gratuita ao Disque-Denúncia 181.