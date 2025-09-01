Capa Jornal Amazônia
Homem é encontrado morto no meio da rua em Goianésia do Pará

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia técnica no local

O Liberal
fonte

A área onde ocorreu o crime, próxima a um balneário, é pouco habitada e cercada por terrenos baldios, o que dificultou a localização de câmeras de segurança que possam auxiliar na elucidação do caso. (Reprodução/ redes sociais)

Um homem identificado como Valdeilson Félix da Silva foi encontrado morto nas primeiras horas do último domingo (31), no meio da rua em Goianésia do Pará, no sudeste do estado. De acordo com os primeiros levantamentos realizados pela polícia, uma discussão seguida de agressão física pode estar por trás do assassinato.

Moradores da rua Delson de Castro, Quadra 27, no bairro Santo Amaro, acionaram a Polícia Militar ao se depararem com o corpo da vítima. A guarnição confirmou a informação e comunicou o caso à Polícia Civil, que abriu investigação para apurar o homicídio.

Segundo os primeiros indícios coletados no local, Valdeilson apresentava lesões possivelmente provocadas por arma branca, como terçado ou faca. A área onde ocorreu o crime, próxima a um balneário, é pouco habitada e cercada por terrenos baldios, o que dificultou a localização de câmeras de segurança que possam auxiliar na elucidação do caso.

Testemunhas ouvidas pela Polícia Civil relataram que a vítima teria se envolvido em uma confusão durante uma festa realizada em um clube, na noite anterior ao crime. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia técnica, enquanto equipes policiais seguem em diligências para esclarecer as circunstâncias do assassinato e identificar os responsáveis.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

corpo encontrado em goianésia do pará

sudeste do pará
Polícia
