Homem é encontrado morto com ferimentos na cabeça em via pública de Castanhal

A Polícia Civil trabalha para identificar o corpo de um homem que foi encontrado na madrugada deste domingo de natal, 25, no bairro Saudade II, em Castanhal, nordeste do Pará. Nas primeiras análises feitas no corpo da vítima foi constatado que o mesmo apresentava traumas na cabeça. As informações foi divulgada neste domingo , por meio do Correio do Norte.



Era volta das 05h50 quando a Polícia Militar foi informada via Núcleo Integrado de Operações (Niops) sobre um corpo que estaria jogado no chão, nas proximidades da Escola Caic. Uma guarnição foi até o local informado e constatou a veracidade da denúncia.



Ainda não se sabe o que ocasionou a morte da vítima, que supostamente estaria em uma bicicleta, já que no local, a uma certa distância do corpo do homem, foi encontrado o transporte. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo, que deve passar por necropsia, exame que irá apontar a causa da morte do homem.



A reportagem Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Militar do município para apurar mais detalhes do caso e aguarda retorno referente ao fato.