Homem é detido em Ananindeua suspeito de aplicar golpes e falsificar CNHs

Um homem não identificado foi detido na noite desta terça-feira (25), em Ananindeua, suspeito de aplicar golpes e falsificar carteiras de habilitação (CNHs) para motoristas. Ele foi apresentado na Seccional da Cidade Nova. Mais de 20 pessoas compareceram à unidade policial e disseram terem sido vítimas do suspeito. Segundo as vítimas, o homem seria ouvido e liberado, pois não havia nenhuma situação de flagrante. A Polícia Civil foi procurada, mas ainda não se manifestou.

Uma das vítimas relatou à reportagem de O Liberal que fechou negócio com o homem porque ele oferecia “bons descontos” e teve um prejuízo de mais de R$ 4 mil. A suspeita veio depois de levantamentos realizados no site do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA).​

“Estávamos tirando carteira com ele. Eu e minha esposa. Pouco antes dele ser pego, entramos no site do Detran para ver como estava o processo, mas ele só tinha aberto e não deu continuidade. Fomos questionar, e ele falava que era normal, que estava tudo certo. Chegamos a pagar o valor total que foi mais de quatro mil”, contou a vítima, que deu entrada na carteira de habilitação categoria A e B.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para checar se o homem permaneceu detido ou foi liberado. A PC também foi questionada se o homem continuará sendo investigado e por quais crimes o suspeito poderá responder.