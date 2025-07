Homem é baleado quatro vezes em tentativa de homicídio em Ananindeua

Um homem foi baleado quatro vezes em uma tentativa de homicídio registrada na noite de terça-feira (15), no bairro do Maguari, em Ananindeua. A vítima foi alvejada na travessa Lucas Barroso, na Quinta das Carmitas, mas conseguiu correr até o parque Vila Maguari para pedir socorro. Pessoas que estavam no local acionaram uma ambulância. Não há detalhes sobre o atirador. A Polícia Civil apura o caso.

“A Polícia Civil informa que a tentativa de homicídio é investigada pela Seccional da Cidade Nova, que trabalha para identificar e localizar os envolvidos no crime”, comunicou.

Segundo as informações policiais, uma viatura da Polícia Militar foi acionada por volta de 23h50 para verificar a ocorrência sobre o baleamento. Chegando ao local, os agentes encontraram o homem caído no parque e várias pessoas ao redor. Ainda segundo os militares, a vítima tinha quatro lesões provenientes de disparos de arma de fogo, sendo duas no braço direito e duas na lateral esquerda do tórax.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para realizar o socorro do homem, que recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência 24h. Não há informações sobre o homem baleado após dar entrada na unidade de saúde.

As testemunhas no local também não souberam repassar mais detalhes sobre o atirador ou qual seria a motivação para o crime. Somente informaram que a vítima estava na frente da própria casa quando o ataque a tiros ocorreu.