Homem é assassinado e tem o corpo carbonizado na casa onde morava

A Polícia Militar identifica a vítima como Dorinaldo Oliveira Ramos, assassinado e, depois de morto, carbonizado dentro da casa de madeira em que residia na vicinal Chico Elias, na zona rural, a 95 km do centro da cidade de Pacajá, na região do sudoeste estadual. A polícia militar foi acionada nas primeiras horas da noite de domingo (24), no último fim de semana, mas a informação só foi divulgada nesta quarta-feira (27).

Ainda segundo os policiais, Dorinaldo Ramos morava com o filho, de 11 anos de idade. Os dois não estavam em casa no domingo, somente uma terceira pessoa, que testemunhou o homicídio.

De acordo com a Polícia Militar, a testemunha contou que dois homens identificados só pelos prenomes de Cláudio e Ronaldo, e que trabalhavam para Dorinaldo, chegaram acompanhados de uma mulher, renderam a testemunha e esperaram a chegada da vítima.

Dorinaldo chegou pilotando o quadriciclo dele com o filho, na garupa. Ronaldo teria então atirado duas vezes contra a vítima, após, a vítima foi amarrada e, já morta, trancada na casa, e os dois homens jogaram gasolina e atearam fogo no pequeno imóvel.

A polícia não deu maiores informações, mas divulgou que a testemunha conseguiu fugir. Na fuga, os homens levaram o quadriciclo de Dorinaldo, duas motosserras e duas espingardas.

Segundo a testemunha, os criminosos trabalhavam com a vítima e não gostavam de receber ordens dela.

A criança passa bem e a Polícia Civil investiga o violento assassinato na área rural de Pacajá.