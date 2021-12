Homem é assassinado com tiros nas costas em bar 

Conforme apurado com a polícia, Wilhas Cardoso dos Santos, estava em um bar, quando foi atingido, nas costas, por uma descarga de espingarda. Ele era ex-jogador amador do município de Jacundá, no sudeste do estado. O crime no entanto ocorreu na zona rural de Pacajá, no sudeste paraense, na madrugada de domingo (19). Com informações do site Zé Dudu.

A polícia investiga o assassinato, com Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Delegacia de Polícia Civil do município de Pacajá. Segundo o BO, o ataque à vítima foi na comunidade conhecida como Barrageira, cerca de 70 quilômetros da cidade de Tucuruí, também no sudeste do estado.

Ainda, segundo levantou a equipe de investigadores da Delegacia de Pacajá, um homem chegou ao bar em Wilhas estava e descarregou a espingarda contra ele, provavelmente, de calibre 20.

A descarga atingiu as costas de Wilhas, que morreu instantaneamente, sem tempo de ser socorrido. O homicida fugiu e não foi identificado.

O corpo do ex-atleta foi removido para o Instituto Médico Legal de Tucuruí para a realização da necropsia, exame realizado em mortes violentas, em que o médico legista analisa órgãos, para descobrir as circunstâncias e as causas da morte.

A polícia informou, ainda, que o corpo foi liberado para familiares. Ele foi velado na cidade de Jacundá e sepultado no final da tarde desta segunda-feira (20).