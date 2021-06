Homem é assassinado com tiros de espingarda após discussão em bar, em Marabá

Raimundo Nonato Silva de Freitas, de 36 anos, foi assassinado a tiros na noite deste domingo (30) após uma discussão em um bar, na região do Rio Preto, em Marabá, no sudeste do Pará. A Polícia Civil informou que abriu um inquérito para investigar o caso e identificar o autor do crime, que segue foragido.

Testemunhas relataram à Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, que Raimundo estava no bar quando um homem, que ainda não foi identificado, entrou no estabelecimento e começou a discutir com ele. Depois do bate boca, o homem foi embora.

Em seguida, o algoz voltou ao local, pouco tempo depois, armado com uma espingarda e atirou na vítima. Ele também teria mirado em outra pessoa, conhecida apenas como "Sebo", mas não conseguiu acertá-la.

Raimundo ainda chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal de Marabá (HMM), mas morreu no trajeto. A Polícia Civil iniciou as investigações e tenta identificar o assassino, que fugiu após o crime.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do suspeito, podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.