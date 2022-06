Homem é assassinado com quatro tiros embaixo de árvore em Parauapebas

Conforme a Polícia Militar, Jorge André Arruda de Souza, de 29 anos, foi assassinado com quatro tiros, por volta das 14h30, desta quarta-feira (15), na rua Felícia Mendonça, no bairro São Lucas 2, em Parauapebas, município do sudeste do Pará. Com informações do site Zé Dudu.

A vizinhança da rua Felícia Mendonça informou aos policiais que Jorge André chegou em uma motocicleta, com um homem na garupa. Jorge então estacionou o veículo sob uma árvore e, de repente, foram ouvidos os disparos. As pessoas assustadas foram, aos poucos, ver o que havia ocorrido e encontraram Jorge André morto com quatro tiros, dois deles na cabeça, um em dos braços e outro nas costas.

O homicida, que segundo os moradores não é conhecido no bairro, fugiu para uma área de mata próxima e sumiu. Tanto a Polícia Militar quanto agentes da Polícia Civil estiveram no local.

A equipe do Instituto Renato Chaves também compareceu para a perícia do lugar e do corpo, removido para o polo do IML local, onde será feito o exame de necropsia. A PC vai investigar o assassinato e está à procura do autor dos disparos.