Homem é assassinado com facada no peito por desafeto, na Ilha do Marajó

Um homem identificado apenas pelo prenome Adriano foi assassinado com uma facada na tarde do último sábado (30), em frente a um bar localizado no município de Santa Cruz do Arari, na ilha do Marajó. Testemunhas relataram à polícia que o crime foi cometido por um homem conhecido como "Boca", e a motivação teria sido uma rixa pessoal entre os dois. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram populares carregando a vítima esfaqueada na tentativa de socorrê-la.

O crime aconteceu em frente ao Bar do Rui, em uma das principais praças do município. Testemunhas disseram que Adriano estava no local quando Boca chegou e iniciou uma discussão. Em seguida, o criminoso sacou uma faca e desferiu um único golpe, fatal, na região do peito da vítima, que perdeu muito sangue e ficou estirada no chão, inconsciente.

Dezenas de pessoas que estavam próximas tentaram ajudar Adriano. Nos vídeos feitos pelas testemunhas, é possível ver um homem carregando o rapaz esfaqueado e saindo da cena do crime. Ele foi levado para um hospital, mas não resistiu ao ferimento e já chegou sem vida no local. O autor da facada fugiu durante a confusão, e ainda não foi localizado.

As primeiras informações eram de que Adriano trabalhava como segurança de uma fazenda e teria sido morto por conta de uma retaliação de ladrões de gado. A versão, no entanto, foi desmentida por Lucas Bastos, dono da fazenda Paciência. Ele disse que o homem era filho de um colaborador da propriedade, e que teria sido morto por um desentendimento pessoal entre ele e o algoz, ocorrido tempos atrás.

"Inclusive ele já tinha sofrido uma tentativa de homicídio na Vila do Genipapo, mas a arma falhou e ele conseguiu fugir", contou o fazendeiro, que vai arcar com os custos funerários. A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para apurar o crime, e segue fazendo diligências no intuito de localizar e prender o suspeito, que está foragido.

Denúncias

Qualquer informação que possa ajudar na localização do criminoso deve ser repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações - Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.