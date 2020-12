Homem é assassinado a tiros na frente do trabalho no bairro de Fátima, em Belém

O prestador de serviços de uma loja de material automobilístico foi assassinado a tiros em frente ao estabelecimento onde trabalhava, no início da tarde desta segunda-feira, 14, no bairro de Fátima, em Belém. O homicídio ocorreu na avenida Antônio Barreto, em um horário de intensa circulação de pedestres e veículos, por volta de 12h30. A via movimentada não foi o suficiente para intimidar os executores. Dois homens em uma motocicleta foram os responsáveis por assassinar Andrew Cirio Silva da Costa, de 34 anos.

A vítima, que era responsável por conseguir levar o máximo de clientes para um loja de películas de veículos, foi morta enquanto trabalhava, a poucos metros da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. De acordo com o sargento Calandrini, do 2° Batalhão da Polícia Militar, um tio da vítima afirmou que ele já teria sido usuário de drogas. No local, ao menos seis estojos foram encontrados pela guarnição policial que atendeu a ocorrência, cujo acionamento via Centro Integrado de Operações (CIOp) ocorreu por volta das 13h.

Andrew Cirio foi atingido principalmente na região do tórax e da cabeça, apontou ainda o sargento. Nenhum familiar da vítima foi encontrado pela reportagem. Muito nervoso, o dono do estabelecimento onde a vítima trabalhava preferiu não falar com a imprensa. Nada da vítima foi levado.

Peritos do Centro de Perícias Renato Chaves (CPRC) chegaram ao local às 14h25. O corpo sem vida, inicialmente coberto por um pedaço de plástico, ficou exposto após uma forte ventania, que precedeu uma leve chuva, retirar a proteção de cima da vítima. A responsabilidade de remoção do corpo é do Instituto Médico Legal (IML).