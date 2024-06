homem é assassinado a tiros em castanhal

Luiz Fernando Melo Soares, de 27 anos, foi assassinado a tiros na noite de segunda-feira (10), na travessa Santa Helena, bairro Cristo, em Castanhal, nordeste do Pará. Ninguém soube contar à polícia como o crime aconteceu. Moradores da região apenas escutaram os disparos. Familiares relataram às autoridades que Luiz já tinha sofrido um atentado antes de ser morto. A motivação e autoria por trás do homicídio é desconhecida.

Por volta de 20h20, o Núcleo Integrado de Operação (Niop) informou o 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) sobre uma pessoa ter sido baleada na travessa Santa Helena. A PM se deslocou até o local, onde encontrou Luiz ferido por disparo de arma de fogo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), depois de ser mobilizado ao caso, confirmou a morte do homem. No local do crime, familiares contaram à Polícia Militar que Luiz teria saído para comprar entorpecentes, conforme consta no relato da ocorrência. Perto da vítima estava a motocicleta que a pertencia, uma JVS 6004 Dafra Kansas.

O corpo de Luiz foi removido pela Polícia Científica (PCEPA). A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil, que também foi acionada ao homicídio, sobre o caso. Em nota, a PC informou que "equipes da delegacia de Castanhal trabalham para identificar e localizar os envolvidos na morte de Luiz Fernando Melo Soares. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações".