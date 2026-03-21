Homem é arrastado por correnteza e morre em Capitão Poço, no nordeste do Pará

Um homem morreu após ter sido arrastado por forte correnteza provocada por intensas chuvas no município de Capitão Poço, no nordeste do Estado do Pará. O fato ocorreu na noite de sexta-feira (20), na Vila Induazinho, zona rural desse município. A vítima foi identificada como Agenilson Lopes Tavares de Moraes, de 30 anos de idade.

De acordo com as informações na área da ocorrência, um igarapé na região havia transbordado em virtude do grande volume de água no local. Agenilson havia entrado na água e acabou sendo arrastado pela forte correnteza.

Diante dessa situação, moradores passaram a fazer buscas pelo homem. Mas Agenilson foi encontrado sem vida. O caso foi registrado pela Polícia.