Homem e adolescente são flagrados com 180 papelotes de cocaína em Outeiro

Um homem e um adolescente foram flagrados em posse de 180 papelotes de cocaína no distrito de Outeiro, em Belém. Os dois foram detidos no âmbito da "Operação Saturação", realizada por agentes que atuam no 26º Batalhão da Polícia Militar (BPM), na manhã desta terça-feira (15). Conforme informou a PM, a dupla estava em atitude suspeita, em uma barraca na Praia Grande, e foi abordada pelos policiais.

A captura ocorreu durante ações de saturação pelo distrito. Os dois levantaram a suspeita da guarnição, que deu ordem de parada à dupla e iniciou o processo de revista pessoal. Foi neste momento que os militares encontraram 180 porções de cocaína que estavam com os suspeitos. Não há informações de onde o material entorpecente estava escondido. O homem foi preso.

A droga apreendida foi conduzida para a Seccional de Polícia Civil da Marambaia, junto com os envolvidos, para os procedimentos cabíveis.

O crime de tráfico de entorpecentes está previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. A pena de reclusão vai de cinco a 15 anos de prisão, mais multa arbitrada pelo juiz.