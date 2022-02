Homem com mandado de prisão em aberto por homicídio é preso pela PRF em Altamira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na última terça-feira (1), um homem que estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, cometido em 2012, no Estado do Maranhão. A prisão foi realizada durante fiscalização a um ônibus de viagem, no quilômetro 630 da rodovia BR-230, em Altamira, sudoeste do Pará.

Durante a consulta da documentação dos passageiros, através do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), a equipe localizou um mandado de prisão em desfavor de um dos ocupantes do veículo. O mandado foi expedido pela 2ª Vara de Lago da Pedra, no Maranhão, em julho de 2019.

Questionado, o homem declarou que tinha ciência do mandado de prisão e que havia saído do município de Trairão, no oeste paraense, para visitar a companheira na cidade de Bacabau (MA). Ele também confirmou ser o autor do crime que estava sendo acusado. O fato teria ocorrido no ano de 2012.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido e apresentado na Polícia Civil de Altamira para realização dos procedimentos cabíveis. Além da prisão, a PRF também encaminhou a quantia de R$ 2.696, apreendidos em posse do acusado. Os demais passageiros e o veículo foram liberados.