Traficante de drogas agia há tempos em Rondon do Pará

O tráfico de drogas e o cometimento de outros tipos de crimes, como o de receptação de objetos roubados, era uma das atividades recorrentes do suspeito, cuja identidade não foi revelada, por ocasião da prisão dele na última segunda-feira (30). Ele agia em vias públicas do município de Rondon do Pará, no sudeste estadual, e curiosamente, segundo a própria polícia, era conhecido por tais crimes.

Morador do bairro Centro, o acusado agora responderá pelos citados crimes e ainda por desacato à autoridade. Ele deu trabalho para ser detido. De acordo com a Polícia Civil, durante a abordagem, o homem tentou fugir pulando vários muros e cercas de madeira de quintais vizinhos, e ainda desacatou os policiais.

O caso está registrado na Delegacia de Polícia da cidade de Rondon do Pará, responsável pelos procedimentos legais.