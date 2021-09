Homem chora ao ser amarrado e agredido com chutes

Um homem de Portalegre, interior do Rio Grande do Norte, teve seus pés e mãos amarrados enquanto era agredido com chutes. As imagens foram registradas pela vizinha, que presenciou a cena de agressão. As informações são do G1 Nacional.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na Delegacia de Pau dos Ferros. “O relato que chegou à delegacia é que uma pessoa embriagada teria jogado pedras em um comércio. O dono do estabelecimento teria chegado ao local, visto os danos causados ao seu comércio e teria prendido o causador do dano até a chegada da polícia. A situação foi levada para a Delegacia de Plantão e o caso foi registrado. Mas, no dia de hoje (segunda-feira, 13), surgiram novas informações, inclusive o vídeo que mostra uma possível tortura”, declarou o delegado Cristiano Gouveia da Costa.

No vídeo, o homem desconhecido tem seus pés e mãos amarrados por uma corda e recebe chutes de outro rapaz. Confira:

O registro gerou revolta nos usuários do Twitter, que questionaram se a cidade não tinha polícia. "Meu Deus, que absurdo, não tem polícia nessa cidade?", perguntou um homem. "Que isso??? Quero denunciar! Tem mais dados?", questionou outra. O caso está sendo investigado pelas autoridades.