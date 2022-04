Homem arrasta mulher pelo cabelo no meio da rua no Pará

Na noite do último domingo (24), populares testemunharam uma agressão a uma mulher em plena via pública. A vítima foi arrastada pelo cabelo por um homem com quem ela parecia ter um relacionamento. O caso aconteceu no bairro Tom da Alegria II, em Novo Progresso, município do sudoeste do estado. O agressor já está preso. As informações são do site Novo Progresso.

A violência foi praticada diante de amigos da vítima, que chegaram a registrar a cena em vídeo. A polícia não divulgou os nomes dos dois envolvidos - agressor e vítima - mas deteve o acusado logo após a denúncia do crime. Conforme os relatos e as imagens analisadas, o homem teria descido de um veículo Astra preto, retirado a mulher de dentro dele pelos cabelos, arrastado até o meio da rua e, em seguida, retornado para o carro.

Acionada, a Polícia Militar não demorou para localizar o agressor. Ele já estava em uma festa nas proximidades da Orla do Lago, ingerindo bebida alcoólica. Levada por amigos ao Hospital Municipal de Novo Progresso, a vítima realizou exame de corpo de delito, recebeu assistência e teve alta.

Ainda segundo informações colhidas no local onde tudo aconteceu, ela vive com o agressor há mais de três anos. Depois de ser conduzido pelos PMs, ele foi levado à Polícia Civil e está à disposição da Justiça. Até o momento, as causas da agressão não foram divulgadas.