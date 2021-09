Homem acusado de estuprar adolescente de 12 anos é preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu, no final da tarde da última segunda-feira (27), um homem identificado apenas pelas iniciais R. N. S, de 52 anos, no município de Breu Branco, sudeste do Pará. Segundo informações da Polícia Civil, ele é acusado pelo crime de estupro de vulnerável, que teria sido praticado contra um adolescente de 12 anos.

A PC informou que o indiciado é da família da vítima, e que teria se aproveitado de um encontro de final de semana para estuprar adolescente por pelo menos duas vezes. O acusado negou os fatos às autoridades, mas "depoimentos e laudos periciais apontam em sentido contrário neste momento da investigação policial", disse a corporação.

O acolhimento da vítima foi feito no ParáPaz/Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (Deam) de Tucuruí, e as investigações se aprofundaram em Breu Branco, culminando com a representação policial e a decretação da prisão preventiva do indiciado pelo Poder Judiciário, após parecer favorável do Ministério Público do Pará (MPPA).