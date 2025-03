'Hétero Top': Maurício Filho, que possui extensa ficha criminal, é julgado hoje (13) em Belém

Com uma extensa ficha criminal, Maurício César Mendes Rocha Filho, conhecido como “Hétero Top”, será julgado novamente nesta quinta-feira (13), em Belém. O processo tramita sob sigilo, e, por isso, detalhes sobre o caso não foram divulgados. No entanto, a reportagem do Grupo Liberal apurou que o julgamento está relacionado ao caso de uma jovem que foi vítima de Maurício em 2018.

Na época, ela relatou à polícia que o acusado foi até sua casa e, ao entrar, os dois seguiram para o quarto, onde fizeram uso de entorpecentes. Em seguida, Maurício utilizou a força para obrigá-la a fazer sexo oral, puxando sua cabeça e forçando a relação.

Após o ocorrido, a jovem deixou Belém por um período para tratar sua dependência química. Quando retornou à cidade, encontrou Maurício novamente enquanto caminhava pela rua. Ele dirigia um veículo, parou ao lado dela e ofereceu uma carona. Ainda abalada pelo que havia acontecido no passado, a vítima recusou.

Após esse encontro, o acusado passou a persegui-la nas redes sociais, enviando mensagens e fazendo ligações constantes. Segundo a denúncia, a vítima descreve Maurício como uma pessoa invasiva, que insistia em tocá-la e usava de hostilidade para satisfazer seus desejos sexuais. Acusado de diversos crimes, Maurício Filho responde a pelo menos 15 processos na Justiça do Pará e já foi condenado a um total de 26 anos e 9 meses de prisão.

Maurício está em liberdade temporária desde o último dia 7 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher, quando foi beneficiado pela saída temporária concedida a presos do regime semiaberto. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (Seap), ele deve retornar à unidade prisional nesta sexta-feira (14).

Histórico de crimes e condenações

O nome de Maurício Filho ganhou repercussão nacional após sua prisão em 6 de novembro de 2022, durante a operação “Exposed”, da Polícia Civil do Pará. Ele foi detido sob suspeita de divulgar vídeos íntimos da influenciadora digital Luma Bonny. Dois dias depois, a jovem cometeu suicídio ao se jogar de um prédio no centro de Belém. A família da vítima o responsabiliza diretamente pelo ocorrido.

Além desse caso, Maurício também foi condenado por outro estupro de vulnerável ocorrido em agosto de 2021, no bairro do Jurunas, em Belém. Segundo a denúncia, a vítima foi violentada com extrema brutalidade, sofrendo lesões graves que exigiram intervenção cirúrgica. Em fevereiro deste ano, ele foi condenado a seis anos e seis meses de prisão por esse crime, sem direito a responder em liberdade.

A ficha criminal de Maurício inclui acusações como estupro, estupro de vulnerável, ameaça, violência doméstica e perseguição. Ele também já foi condenado a pagar R$ 100 mil em indenização por danos morais a uma das vítimas e sua família.

Falsa identidade e ostentação nas redes

Além dos crimes pelos quais responde, Maurício Filho se apresentava falsamente como advogado. Em suas redes sociais, ostentava uma vida de luxo e utilizava a imagem de uma balança — símbolo da advocacia — em sua biografia. No entanto, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA) confirmou que ele nunca teve registro profissional.

A Redação Integrada de O Liberal tentou contato com a defesa de Maurício para esclarecimentos sobre o novo julgamento e as demais acusações, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.