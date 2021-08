Graesp atua no monitoramento de rodovias e praias durante verão

As ações de patrulhamento e monitoramento de rodovias, praias e balneários foram intensificadas também neste último final de semana de julho. O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), realiza rondas aéreas nos principais pontos de saída e entrada da cidade de Belém, até balneários e praias do estado. As ações integram a Operação Verão 2021.

"Realizamos o patrulhamento das rodovias saindo de Belém até o município de Salinas, sobrevoando os principais balneário e rodovias, fazendo tanto a prevenção de acidentes, como o monitoramento dos pontos de engarrafamentos para repassar aos órgãos responsáveis, assim como realizamos também o sobrevoo nas penitenciárias para monitorar e combater a criminalidade nessas regiões", explicou o piloto de operações do Graesp, delegado Nelson Sobreiro.

Durante a operação são empregadas duas aeronaves. São dois helicópteros do tipo esquilo. Um atua no monitoramento das rodovias e casas penais de Belém, até o município de Castanhal; o outro, no patrulhamento das principais praias e balneários do nordeste do Estado.

Salinas

Em Salinas, as aeronaves do Graesp ficam pousadas em uma base fixa de apoio, no heliponto do Corpo de Bombeiros Militar do município de Salinópolis. De lá, as equipes saem à área central da cidade, e também para cobertura das praias, em um trabalho de auxílio aos demais órgãos estaduais de segurança junto aos banhistas e em possíveis situações de afogamento e carros atolados por causa da movimentação da maré.