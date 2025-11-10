Capa Jornal Amazônia
‘Gato Mel’ é morto a tiros em ‘beco’ de Capanema

O crime ocorreu no bairro Mutirão, quando a vítima estava caminhando em uma rua

O Liberal
fonte

‘Gato Mel’ é morto a tiros em ‘beco’ de Capanema. (Foto: Redes Sociais)

Um homem identificado como Francisco Flávio Gomes Barbosa, mais conhecido como ‘Gato Mel’, foi assassinado a tiros em Capanema, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na noite de sábado (8), no bairro Mutirão. Não há mais informações sobre quem seriam os assassinos.

De acordo com as informações iniciais, a Polícia Militar foi acionada por moradores que informaram terem ouvido disparos de arma de fogo na passagem São Jorge. Os agentes foram ao local, que é um beco sem iluminação e com pouca movimentação. Ao chegarem, se depararam com a vítima caída na via e várias marcas de disparos pelo corpo, inclusive um no pescoço. Uma equipe de socorristas foi chamada, mas quando chegaram ao local somente constataram que o jovem estava sem sinais vitais.

Segundo os relatos iniciais, familiares de Francisco Flávio estiveram no local e teriam relatado que o jovem fazia o uso de entorpecentes. No entanto, teriam dito desconhecer qualquer tipo de inimigos ou brigas em que o jovem teria envolvimento. Não há detalhes sobre os autores dos disparos ou as circunstâncias do homicídio. Uma equipe da Polícia Científica esteve no local e realizou a remoção do corpo da vítima.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Capanema investiga as circunstâncias do homicídio. "Equipes trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido", comunicou.

 

Palavras-chave

homem morto a tiros

homicídio em capanema
Polícia
