Galos com sinais de maus-tratos são resgatados durante fiscalização na BR-230, em Altamira

Dois galos que apresentavam sinais de maus-tratos foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização na BR-230, em Altamira, no sudoeste do Pará. A ação ocorreu na madrugada de sexta-feira (7), durante uma ação de combate a crimes ambientais.

Os agentes pararam um veículo utilitário e, durante a vistoria no compartimento de carga, encontraram as duas aves. Os animais apresentavam ferimentos visíveis e sinais de mutilação. Um dos galos também estava encapuzado.

Durante a abordagem, os ocupantes do veículo informaram aos policiais que os animais eram transportados para participação em rinhas. A prática configura crime ambiental, conforme o artigo 32 da Lei nº 9.605/1998, que prevê punição para quem praticar abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.

Os envolvidos foram encaminhados para os procedimentos cabíveis e assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Eles se comprometeram a comparecer em juízo para responder pela ocorrência relacionada a maus-tratos.

Os galos foram resgatados e encaminhados para receber cuidados. A ocorrência também foi comunicada aos órgãos ambientais competentes, que deverão adotar as medidas necessárias em relação aos animais.