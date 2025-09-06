Furtos e roubos de motocicletas: veja como garantir a segurança do veículo

Os casos de furtos e roubos de motocicletas preocupam condutores que usam este meio de transporte diariamente. Segundo Armando Corrêa Júnior, que atua na área de proteção e rastreamento de veículos, a prática mais comum utilizada na subtração de motos envolve o uso da chamada “chave mestre”, que facilita a quebra da ignição. Medidas simples de segurança podem auxiliar os proprietários a manterem seus veículos protegidos em lugares públicos.

Segundo Armando Corrêa Júnior, um dos métodos a ser combatido se trata da utilização de chaves capazes de destravar qualquer tipo de moto. “Os suspeitos estão utilizando a chamada chave mestre. Com ela, há uma facilidade para quebrar a ignição do veículo e, assim, cometer o furto. Já no roubo, a maioria das situações envolve violência, porque, além de levar o veículo, eles acabam cometendo, agindo com brutalidade”, explicou.

Chave mestra

De acordo com Armando, essa chave não é necessariamente fabricada de forma profissional. “Eles pegam uma chave de veículo qualquer e, com o auxílio de uma ferramenta mais pesada, como um martelo, forçam até quebrar a ignição da moto. Uma vez que conseguem danificar essa área, já podem ligar a moto. Tudo isso em cerca de 10 a 20 segundos, no máximo”, relatou.

O especialista destacou que as travas originais das motos, como a trava do guidão, oferecem alguma proteção, mas não resistem à ação da chave mestre. “O que a gente vê em vídeos de furtos é que eles agem com rapidez. Depois que quebram a ignição, a facilidade para destravar e sair com o veículo é muito grande”, disse.

Existem diferentes tipos de chaves utilizadas nos furtos de motocicletas. Entre as mais comuns estão: chave micha, que é adulterada ou limada para se adaptar ao miolo de várias motos, funcionando como se fosse a chave original; chave de teste ou falsa, que são universais e conseguem girar o contato de modelos mais antigos; chave codificada clonada, usada em motos modernas que têm chip de segurança, geralmente clonada por quadrilhas mais estruturadas; e também ferramentas improvisadas, como objetos metálicos adaptados para forçar o miolo do contato.

Prejuízos

Além do risco de ter a motocicleta furtada em locais públicos, outro tipo de crime cometido pelos criminosos envolve a subtração de peças de alto valor. “Muitas vezes o objetivo não é furtar a moto completa, mas sim o módulo eletrônico. Dependendo do modelo, ele pode custar até mil reais e acaba sendo vendido pela metade do preço. Tem casos em que eles desmontam rapidamente e levam só o módulo”, afirmou.

Proteção

Ainda segundo o profissional em segurança de veículos, para quem não pode investir em sistemas de rastreamento, são recomendadas algumas medidas simples de proteção.

“Se não tiver condições de instalar GPS, que é uma das medidas mais seguras atualmente, use um cadeado no disco da roda ou na corrente. Um cadeado simples, desses que a pessoa tem normalmente em casa, ajuda mais do que as pessoas imaginam. Ele não vai impedir totalmente o furto, mas dificulta que a moto seja levada. O suspeito pode até tentar quebrar, mas geralmente não quer perder tempo e acaba desistindo”, orientou Armando.

Ele também destaca tecnologias que podem auxiliar o proprietário em caso de furtos. Uma das táticas é o “bloqueio remoto” e a chamada “função ancoragem”, recurso disponível em algumas plataformas de rastreamento. Esse sistema bloqueia a moto automaticamente caso seja movimentada e se afaste do proprietário em um raio entre 100 e 150 metros. Além disso, a função ainda envia uma notificação imediata para alertar sobre o possível furto.

Segundo ele, a agilidade é essencial. “Se o cliente aciona rápido, as chances de recuperar o veículo aumentam bastante. Mas, se não houver resposta imediata, os suspeitos acabam desmontando a moto, e aí a perda é quase certa”.

Armando reforça que, mais do que a tecnologia, é importante que o motociclista esteja atento às notificações e use corretamente os sistemas de segurança. “Eu costumo dizer aos clientes: ‘vocês trabalham duro para conquistar um bem que não é barato. Não dá para dar de bandeja. Qualquer medida que dificulte já ajuda muito'”.

Segurança

Para proteger a motocicleta contra furtos, é importante combinar múltiplas camadas de segurança. Como:

Travas e cadeados - Investir em travas de disco, correntes de segurança ou travas de guidão de alta qualidade dificulta a movimentação da moto.

Alarmes - Um alarme com sensor de presença ou movimento pode dissuadir ladrões no início da tentativa de furto.

Rastreadores - Um rastreador GPS permite monitorar a localização da moto em tempo real, facilitando a recuperação em caso de roubo, o que pode ser feito por meio de um aplicativo.

Baús e Compartimentos Seguros - Para evitar furtos de capacetes e outros pertences, é importante utilizar um baú com chave para guardá-los em segurança ou levá-los consigo.