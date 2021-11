Funcionário público é morto a tiros em Castanhal; segunda vítima foi baleada no pescoço

O servidor público Alexandre da Silva Reis foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira, 26, em Castanhal, em um caso que segue em investigação pela polícia local. Alexandre trabalhava no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves do município e, segundo apuraram as autoridades, ele foi morto em uma briga, que deixou ainda uma outra pessoa baleada no pescoço. O autor dos disparos fugiu após o ataque, mas já foi identificado e segue sendo procurado pela polícia.

Segundo o 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), por volta das 02h30 as guarnições receberam a informação de um baleamento no bairro Apeú. Ao chegarem na Rua Francisco Soares, encontraram Alexandre caído em via pública, com uma perfuração na cabeça, em frente a residência de número 726.

No local, os PMs falaram com uma testemunha, que informou que estava bebendo junto com a vítima quando um homem que também bebia com eles teria levantado da cadeira e efetuado dois disparos, sendo que um atingiu a cabeça do servidor, que morreu, e outro tiro atingiu o pescoço de um homem identificado como Carlos Rodrigues. Segundo o BPM, Carlos está consciente e fora de perigo, e recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

Os policiais ainda apuraram que os crimes foram cometidos após uma discussão que levou a um desentendimento entre os presentes. O acusado - identificado apenas como Alfredo - havia fugido do local quando as viaturas chegaram. O Centro de Perícias Científicas e a Polícia Civil foram acionadas e o corpo foi removido, após ser analisado ainda na cena do crime. O inquérito policial que investiga ambos os crimes já foi tombado, e as buscas pelo suspeito continuam em curso.