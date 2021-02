Funcionário da prefeitura é morto a tiros em via pública, em Benevides

Um homem identificado como Geovane Guedes do Rosário, de 21 anos, foi assassinado a tiros no início da manhã desta quarta-feira (24), em Benevides, na região metropolitana de Belém. Segundo a perícia criminal, a vítima foi alvejada com nove disparos, o que caracteriza uma execução.

O caso ocorreu por volta das 6h. Geovane, que trabalhava na prefeitura como roçador, estava indo para o trabalho, de motocicleta, quando um carro se aproximou e um homem sacou um revólver e fez vários disparos. Ele morreu na hora, sem chance de defesa.

O Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves foi acionado e chegou ao local por volta das 9h. Segundo o perito Ivanildo Rodrigues, a vítima foi alvejada com pelo menos nove tiros. O primeiro foi por trás, na região da nuca. Geovane ainda conseguiu correr por alguns metros, mas foi alcançado e recebeu mais oito disparos, a maioria na região da face.

"Foram três disparos por trás, um nas costas e dois no braço direito, que ficou fraturado. Em seguida ele cai e é atingido por mais seis disparos na região do rosto. A vítima não teve nenhuma chance de defesa. As características são de uma execução", explicou o perito criminal Ivanildo Rodrigues.

Após cometer o crime, o assassino tomou rumo desconhecido. Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

